Em Barueri (SP), obras do Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolain avançam e têm previsão de término já para agosto

Na última quarta (05), linhas A212 e A215 voltaram a realizar embarque na plataforma D

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última quarta-feira, 05 de julho de 2023, com a conclusão de parte das obras no Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolaini, no Centro de Barueri (SP), as linhas A212 (Jardim Gabriela/Centro) e A215 (Jardim Maria Helena/Centro) retomaram o embarque na plataforma D.

Anteriormente, o embarque de ambas acontecia temporariamente na baia de ônibus, na parada da Rua Campos Sales com a Rua Duque de Caxias, próxima à ligação com a avenida Henriqueta Mendes Guerra.

No caso das linhas intermunicipais, o início do trajeto segue fora do terminal, sendo feito assim na parada perto do banco Caixa Econômica Federal, na avenida 26 de Março (sentido Alphaville).

A previsão é de que as obras sejam todas encerradas no final de agosto. No momento, as plataformas A e B ainda estão em processo de revitalização.

As obras consistem em pintura na cor cinza, revisão de instalações elétricas e hidráulicas, troca do gradil de proteção, pisos e revestimentos e revisão da cobertura, fechamento lateral da parte superior com placas de ACM, colocação de forro metálico, colmeia para evitar moradia de pombos e de outras aves que possam transmitir doenças, iluminação total de LED e aumento de exaustores para saída de gás carbônico dos ônibus.

Além disso, está sendo implementada uma cobertura de ligação à estação de trens metropolitanos, da Linha 8 – Diamante, instalação de totem de energia para se carregar celulares e aparelhos similares, bancos e lixeiras de inox, implantação de piso tátil, de alerta de paradas e rampas, reforma de banheiros, serviços de remoção de bocas de lobo e de guias e sarjetas.

Enquanto acontecem as obras, a prefeitura optou por fechar a Rua João Pessoa para o trânsito de veículos, e criar um calçadão de serviços, com instalação de pergolados metálicos. A via em questão foi nivelada com o acesso à passagem subterrânea sob a linha de trilhos de trens metropolitanos, com o túnel de ligação à rua Anhanguera (Corredor Oeste) e aos pontos de ônibus das trinta linhas intermunicipais.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte