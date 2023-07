Dois ônibus do BRT colidem em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e nove pessoas ficam feridas nesta quarta (12)

Acidente aconteceu por volta das 5h30 na Av. Dom João VI

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre dois ônibus deixou nove pessoas feridas na manhã desta quarta-feira, 12 de julho de 2023, na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 5h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão, que aconteceu na altura da Estação Ilha de Guaratiba do BRT, no sentido Barra da Tijuca, deixou nove feridos.

As vítimas foram socorridas com ferimentos leves aos Hospitais Municipais Lourenço Jorge, na Barra, e Rocha Faria, em Campo Grande.

Os veículos envolvidos na colisão chegaram a interditar uma calha do BRT, que já foi liberada.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte