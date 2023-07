Após acidente, Transcarioca tem serviços normalizados na noite desta quarta (12)

Segundo MobiRio, moto invadiu o corredor

ADAMO BAZANI

As operações do BRT-Transcarioca, no Rio de Janeiro, foram normalizadas logo após às 21h30 desta quarta-feira, 12 de julho de 2023.

Por volta de 18h30, ocorreu um acidente envolvendo uma moto que, segundo a Mobi-Rio, empresa da prefeitura que opera o sistema, invadiu o corredor nas proximidades da estação Pinto Teles.

A companhia municipal não deu detalhes da ocorrência.

Sofreram atrasos as linhas 35, 40, 41 e 46.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes