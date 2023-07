SPTrans desvia itinerários de linhas de ônibus durante obras na região do Jabaquara

Serviços acontecem no cruzamento da Rua Gal. Manoel Vargas com a Rua Getúlio Vargas Filho

ARTHUR FERRARI

A SPTrans informou que desde às 5h de segunda-feira, 10 de julho de 2023, três linhas de ônibus são desviadas durante obras no cruzamento da Rua Gal. Manoel Vargas com a Rua Getúlio Vargas Filho, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo.

Confira os desvios:

5164/41 VL. GUARANI – METRÔ CONCEIÇÃO

Sentido único: normal até a Rua Nelson Fernandes, Rua Gen. Manoel Vargas, Rua Onze de Fevereiro, Rua dos Jornalistas, Av. Lino de Almeida Pires, prosseguindo normal até Av. Leonardo da Vinci, Rua Conduru, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Pça. José da Conceição Meirelles, prosseguindo normal.

576C/10 METRÔ JABAQUARA – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Rua Bicudo de Brito, Av. Leonardo da Vinci, Rua Conduru, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Pça. José da Conceição Meirelles, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Nelson Fernandes, Rua Gen. Manoel Vargas, Rua Onze de Fevereiro, Rua dos Jornalistas, Av. Lino de Almeida Pires, Rua Ouricana, prosseguindo normal.

605A/10 CENTRO PARALÍMPICO – METRÔ JABAQUARA

Sentido único: normal até a Rua Getúlio Vargas Filho, Rua Santo Estácio, Rua dos Comerciários, prosseguindo normal até a Rua Gal. Manoel Vargas, Rua Onze de Fevereiro, Rua Santo Estácio, Rua Getúlio Vargas Filho, prosseguindo normal.

PONTO DESATENDIDO PONTO OPCIONAL LOCAL LOCAL R. Getulio Vargas Filho, n.° 339 R. Getúlio Vargas Filho, n.° 531 R. Gen. Manoel Vargas, s/n.° R. dos Jequitibás, n.° 407, ou R. dos Comerciários, n.° 112 R. dos Comerciários, n.° 112 (oposto) R. Getulio Vargas Filho, n.° 378 R. Getúlio Vargas Filho, n.° 558 R. Charruás, n.º 05 R. Gen. Manoel Vargas, n.° 215 Av. Lino de A. Pires, n.º 254 Av. Leonardo da Vinci, n.° 1815 Av. Lino de A. Pires, n.º 625 (oposto) R.Charruas, n.º 272 R. Ouricana, s/n.° R. Bicudo de Brito, n.° 574

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte