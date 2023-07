Prefeitura entrega a 120ª estação reformada: Pontões/Barra Sul, no corredor Transoeste

Painéis e portas de vidros foram substituídos por chapas de aço vazadas, com fiações embutidas e mecanismos das portas blindados

A Prefeitura do Rio, por meio da MOBI-Rio, entregou a 120ª estação reformada desde que assumiu a gestão do sistema BRT, em março de 2021. A estação Pontões/Barra Sul, na Barra da Tijuca, foi reaberta na noite de ontem (10/07) e está operando, temporariamente, apenas no sentido Santa Cruz, devido às obras de substituição do pavimento da pista exclusiva do corredor Transoeste.

Como as demais que passaram por obras, Pontões/Barra Sul teve os painéis e portas de vidro substituídos por chapas de aço vazadas, fiação embutida e mecanismos das portas blindados. O novo modelo adotado no programa de reformas, aliado ao monitoramento e às ações do programa BRT Seguro, coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, levou à redução de 90% do vandalismo nas estações, desde

2022.