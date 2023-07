Prefeitura de São Vicente (SP) altera local do ponto de ônibus localizado no número 401 da Av. Presidente Wilson a partir desta terça (11)

Local de embarque e desembarque foi realocado no número 263

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura Municipal de São Vicente, no Litoral Sul de São Paulo, anunciou que o ponto de ônibus localizado na Av. Presidente Wilson, n° 401, sentido praia, foi transferido de local a partir desta terça-feira, 11 de julho de 2023.

De acordo com a prefeitura, procurando não prejudicar os comerciantes do local, o ponto de parada foi transferido para o número 263, esquina com a Rua Messia Assú.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte