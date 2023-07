Prefeitura de São Paulo marca data para audiência pública sobre o projeto Ruas Abertas Liberdade

Poder Público quer ouvir opinião da população sobre fechar ruas do bairro na região central para o uso exclusivo de pedestres aos domingos e feriados

A Prefeitura de São Paulo informou que no próximo dia 26 de julho, realizará uma audiência pública para receber opiniões, críticas e sugestões sobre o projeto Ruas Abertas Liberdade.



Este encontro busca debater a proposta do fechamento de vias do bairro para o uso pela população para atividades culturais, esportivas e diversas aos domingos e feriados.



Segundo o programa, a medida se assemelha ao praticado já na Avenida Paulista, mas na Liberdade seria aplicada na rua dos Estudantes, Rua Thomaz Gonzaga, Rua dos Aflitos, Rua Américo de Campos (trecho entre a Rua Galvão Bueno e a Avenida da Liberdade) e Rua Galvão Bueno (com acesso ao hospital para carros no trecho entre a Rua Américo de Campos e a Rua Barão de Iguape).



Para favorecer o uso pelo público, será executado em duas fases, com a primeira sendo a abertura das ruas mencionadas para pedestres nestes dia com o fechamento da circulação de carros, entre as 9h e 22h, no entorno delimitado.



Na segunda etapa, a execução de obras viárias na região deve acontecer para ampliar os espaços de permanência e lazer, reduzir o impacto ambiental e contribuir para melhorias no comércio local.



O encontro será realizado às 19h do dia 26, na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – Campus Liberdade, na Avenida Liberdade, 532, sala 131C.



O Programa Ruas Abertas consiste em fechar aos domingos e feriados, vias da cidade em determinado período do dia para o uso pela população em atividades recreativas, de lazer, esporte, entre outras.



Na Avenida Paulista especialmente, as vias para carros são aproveitadas para também aumentar o espaço da ciclovia, corridas e caminhadas esportivas, shows ao ar livre, entre outras possibilidades que contribuem inclusive para o turismo.



Já na Liberdade, é comum aos domingos e feriados o acúmulo de pessoas perto da estação do Metrô, dividindo espaço com barracas, feira de artesanato, automóveis e motocicletas.



