Linha 9 Esmeralda (ViaMobilidade) tem pane elétrica e volta para a casa foi difícil para os passageiros nesta terça (11)

Trens passaram a operar em via única em um trecho

ADAMO BAZANI

Em pleno horário de pico nesta terça-feira, 11 de julho de 2023, a linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, apresentou problemas para os passageiros.

Ocorreu uma falha elétrica e os trens passaram a circular em via única entre as estações Ceasa e Granja Julieta.

O tempo de parada foi maior e a velocidade foi reduzida.

A lotação se tornou mais alta nos trens e estações.

Entre 17h43 e 17h52, a Linha 9-Esmeralda operou com maiores intervalos entre as estações Santo Amaro e Ceasa no sentido Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, devido à queda de energia. Causa em apuração. Por esse motivo, algumas escadas rolantes foram desligadas para controle de fluxo e foi reduzido o número de bloqueios para entrada nas estações entre Pinheiros e Santo Amaro. Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e avisos sonoros orientaram os passageiros durante o período. Neste momento, a operação encontra-se normalizada.

Vídeo: Genivaldo Santos/Redes Sociais

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes