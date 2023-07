Justiça condena CPTM a pagar R$ 5,7 mil de indenização a passageira que foi roubada em estação

Segundo o processo, imagens evidenciam omissão por parte dos agentes de segurança da estatal

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terá de pagar uma indenização de R$ 5,7 mil a uma passageira que foi roubada na Estação Lapa, zona oeste da capital paulista.

O crime aconteceu por volta de 21h20 do dia 24 de setembro de 2019, mas a decisão em segunda instância foi dada no dia 05 de julho de 2023 e divulgada nesta semana pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Segundo o processo, a mulher foi abordada por dois homens que roubaram a bolsa da passageira e o crime foi cometido na presença de dois agentes de segurança.

A mulher alegou que os funcionários se omitiram diante do ocorrido e da fuga dos assaltantes, conforme registrado pelas câmeras de segurança do local.

A decisão é da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Segundo o relator do acórdão, desembargador Roberto Mac Cracken, ficou comprovada a má prestação de serviço da CPTM, o que justifica a indenização.

“A omissão dos agentes de segurança da apelante configura culpa grave, portanto, evidente o nexo de causalidade e o prejuízo suportado pela apelada”

O magistrado ainda ressaltou que a passageira foi exposta a uma situação “angustiante e vexatória”.

“É inegável que a autora sofreu um dano lamentável à sua dignidade, sendo vítima de roubo com violência nas dependências da requerida e aos olhos dos agentes de segurança da empresa, situação extremamente angustiante e vexatória, que sem dúvidas enseja em danos morais”, acrescentou.

Ainda participaram do julgamento os desembargadores Alberto Gosson e Hélio Nogueira.

Todos votaram da mesma maneira que o relator, sendo assim, decisão foi unânime.

O Diário do Transporte procurou a CPTM.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes