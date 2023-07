Idec promove “2º Encontro: Transporte como Direito e Caminhos para a Tarifa Zero” em Belo Horizonte (MG)

Evento acontece entre os dias 20 e 23 de julho, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Entre os dias 20 e 23 de julho de 2023, acontece o “2º Encontro: Transporte como Direito e Caminhos para a Tarifa Zero”, em Belo Horizonte (MG), evento promovido pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor).

O encontro busca discutir tópicos como o financiamento público do serviço de transportes, modelos de operação e concessão e formas de prover ao setor a sustentabilidade ambiental necessária e a capacidade de atração de novos passageiros.

“A intenção é fortalecer o diálogo sobre diferentes perspectivas para a adoção da tarifa zero, sendo essa uma forma plausível de financiamento do sistema de transporte público em diferentes cidades do Brasil, como Caeté (MG), Maricá (RJ), Caucaia (CE), e do exterior”, explica Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do Idec.

O evento será realizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além de uma visita à cidade de Caeté, onde desde 2021 funciona o sistema de tarifa zero no transporte público.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://idec.org.br/direitoaotransporte.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte