Gadotti e Sertaneja recebem autorização da ANTT para modificar prestação de serviços

Decisões que permitem que viações implantem e suprimam linhas foram publicadas nesta terça-feira (11)

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou apenas duas decisões no Diário Oficial da União desta terça-feira, 11 de julho de 2023.

Pela Decisão Supas nº 393 foi deferido o pedido da Auto Viação Gadotti Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha GASPAR (SC) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 16-0214-00, com as seguintes seções:

I – de GASPAR (SC) para EMBU DAS ARTES (SP) e OSASCO (SP);

II – de BRUSQUE (SC), BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), ITAJAÍ (SC), PIÇARRAS (SC), BARRA VELHA (SC), JOINVILLE (SC) e GARUVA (SC) para EMBU DAS ARTES (SP), OSASCO (SP) e SÃO PAULO (SP).

Já pela Decisão Supas nº 394, foi deferido pedido da Viação Sertaneja Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha BRASÍLIA (DF) – LAVRAS (MG), prefixo nº 12-0493-00. Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes