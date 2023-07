ARTESP fiscalizou mais de 11 mil veículos em terminais rodoviários do estado de São Paulo no primeiro semestre de 2023

Foram 2.104 multas aplicadas e 223 retenções

ARTHUR FERRARI

No primeiro semestre de 2023, a ARTESP (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), que regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos, fiscalizou mais de 11 mil veículos em terminais rodoviários espalhados pelo Estado e em operações feitas nas rodovias.

Dados da agência apontam que 11.324 veículos foram vistoriados, 2.104 foram autuados, 483 foram removidos ao pátio e 223 foram retidos.

“Nosso principal objetivo é assegurar os direitos daqueles que utilizam o transporte intermunicipal. Além de contribuírem para que as pessoas possam viajar com tranquilidade, segurança e conforto, as ações coíbem o transporte clandestino, que traz riscos aos usuários por, muitas vezes, utilizar veículos que não oferecem as condições ideais de segurança, já que não passam pelas inspeções obrigatórias daqueles que são cadastrados junto à Agência Reguladora”, diz Reonaldo Raitz Leandro, superintendente da Diretoria de Procedimentos e Logística (DPL) da ARTESP.

As principais autuações aplicadas se referem ao transporte de passageiros sem autorização, falta ou defeito em equipamento obrigatório, atraso na realização de viagem por culpa da transportadora, não portar no veículo comunicado de contratação do serviço de fretamento e empresa cadastrada para o serviço de fretamento realizando venda individual de passagens.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte