Transporte ferroviário de Maceió (AL) seguem com operação parcial nesta terça-feira (11)

Operadora atenderá somente os trechos com segurança para a passagem dos trens



WILLIAN MOREIRA



Devido aos danos causados pelas fortes chuvas na cidade de Maceió (AL) nos últimos dias, o transporte ferroviário por trens e Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) continuará a acontecer com mudanças no atendimento nesta terça-feira, 11 de julho de 2023.



A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) divulgou um comunicado no final da tarde desta segunda (10), atualizando as informações quanto aos trabalhos de recuperação da via.



De acordo com a empresa estatal, inspeções nas vias entre Satuba e Rio Largo são necessárias, além da continuação dos trabalhos de desobstrução dos trilhos que estão com entulhos e árvores, o que impede a passagem dos trens.



Portanto, os trens que deveriam partir da estação Gustavo Paiva às 05h23 e de 07h15, partirão da estação Utinga.



Já a partida das 06h18 também de Gustavo Paiva terá como ponto inicial a estação de Satuba.



Não foi informado pela CBTU o tempo previsto para a retomada da normalidade do atendimento com atualizações devendo ser comunicadas conforme o progresso dos trabalhos de limpeza.



Willian Moreira para o Diário do Transporte