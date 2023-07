Secretaria de transportes do Rio de Janeiro implanta duas novas linhas do serviço “cabritinho”

Transporte comunitário atenderá moradores da Vila Isabel e Del Castilho



WILLIAN MOREIRA



A Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro, informou por meio do Diário Oficial da cidade desta segunda-feira, 10 de julho de 2023, a criação de duas linhas de atendimento pelo transporte comunitário complementar, o STPC.



Apelidado de “Cabritinho”, o serviço realizado por vans e que atende comunidades ou bairros localmente, ganha mais uma linha na Vila Isabel e outra em Del Castilho.



O itinerário de Vila Isabel será o 2.64 – Alto Simão/ Praça Barão de Drummond. Já o serviço de Del Castilho será o 3.68 – Comunidade do Guarda/ Metrô Del Castilho.



A tarifa cobrada será a tarifa máxima do Bilhete Único Carioca.



A criação destas duas linhas tem sua validade inicial a partir desta segunda (10), dia da publicação do decreto.





Willian Moreira para o Diário do Transporte