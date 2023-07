Santa Rita do Sapucaí (MG) revoga licitação para concessão do transporte coletivo urbano e rural

Prefeitura acatou análise do TCE-MG, que apontou irregularidades no edital

A prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, cidade de Minas Gerais com 43 mil habitantes, publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10 de julho de 2023, aviso de revogação da licitação para outorga de permissão do transporte coletivo urbano e rural.

A medida foi justificada devido a decisão que invalidou o processo licitatório, “para que novo seja instaurado com o mesmo objetivo”.

A concorrência, lançada no dia 04 de maio deste ano, foi revogada após a Comissão de Licitação ter realizado a primeira fase do certame. Haviam sido habilitadas então duas viações, a Sartasa, atual concessionária, e a Itapetinga, do grupo CSC.

Para revogar o certame, a prefeitura acatou análise realizada pelo TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais), que recebeu pedido de impugnação do edital.

A Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais do órgão de contas propôs a suspensão do certame, por entender procedentes nove apontamentos de irregularidades apresentados, dentre os quais a exigência de propriedade prévia e de frota zero quilômetro, além da inversão das fases da concorrência. Leia o documento no final da matéria.

HISTÓRICO

No certame agora revogado a prefeitura considerou o prazo de dez anos de permissão, com valor contratual nesse período de mais de R$ 42 milhões (R$ 42.363.036,00).

A sessão de abertura dos envelopes foi realizada em 05 de junho de 2023, quando duas empesas foram habilitadas.

Há vários anos a prestação do serviço regular de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município é outorgado através de permissão a pessoas jurídicas de direito privado. O objetivo era realizar esse procedimento por meio de licitação.

O critério de julgamento definido foi o de menor valor de tarifa.

O valor máximo para a tarifa das linhas urbanas, antes de R$ 5,37 na primeira versão do edital, passou para R$ 6,12 na versão final.

Já o valor máximo estimado para a tarifa das linhas rurais correspondia ao acréscimo de 33% sobre a tarifa urbana ofertada pela proponente.

São sete linhas no total, sendo cinco urbanas e rurais.

A proposta de frota previa nove ônibus convencionais e um microônibus, além de um ônibus convencional como reserva.

Pelos dados de 2022, o total do sistema tem 39,8% de passageiros pagantes; 31,8% por Vale-Transporte; 3,4% estudantes; 5,1% passageiros comuns; e 19,9% com gratuidade integral.

O Edital deixava aberta a possibilidade de subsídio tarifário para o sistema.

O transporte da cidade é atualmente atendido pela Viação Sartasa.

Em agosto de 2022 a Câmara da cidade autorizou a criação da Tarifa Social, que permitiu que o reajusta da tarifa técnica, que elevou o valor para R$ 4,80 no urbano e R$ 8,40 no rural, não fossem totalmente repassadas aos usuários.

Com a aprovação de Projeto do Executivo, a Tarifa Social fixou o valor da tarifa urbana em R$ 3,00. Os restantes R$ 1,80 passaram a ser repassados diretamente à concessionária, com base no número discriminado de passageiros.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes