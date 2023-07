Porto Velho (RO) recebe 10 ônibus escolares para atendimento de alunos da zona rural

Coletivos transportarão alunos de cinco escolas municipais

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023, a Prefeitura de Porto Velho (RO) recebeu 10 ônibus escolares para atender os estudantes da zona rural que estudam nas escolas da rede municipal de ensino.

Os coletivos estarão a serviço de cinco escolas municipais, sendo três na Escola Municipal 03 de Dezembro, no distrito de União Bandeirantes, e um cada nas unidades Deigmar de Morais (na comunidade Cujubim Grande), Flor de Cupuaçu, (no Reassentamento Santa Rita), Senador Olavo Pires (bairro Aponiã) e Elenilson Negreiros (Socialista).

Os três veículos restantes permanecerão conservados e serão utilizados apenas em eventuais substituições. No total, os ônibus custaram R$ 3,3 milhões.

Atualmente, mais de 5 mil alunos são atendidos pelos ônibus escolares em 60 unidades de ensino, sendo 36 municipais e 24 estaduais. Além da zona rural do distrito sede, o serviço também aos distritos de Rio Pardo, Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Nova Mutum, Abunã, Vista Alegre do Abunã, extrema e Nova Califórnia, além do Assentamento Joana Darc, Reassentamento Santa Rita e Vila da Penha.

