Obras para construção de viaduto em Poá (SP) paralisam trecho da Linha 11-Coral no próximo domingo (16), diz prefeitura

Passageiros serão atendidos por ônibus gratuitos do sistema PAESE até a liberação da operação dos trens



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros que precisam dos trens da Linha 11-Coral no próximo domingo, 16 de julho de 2023, devem ficar atentos às mudanças operacionais que causam a interrupção de parte do trajeto, segundo a prefeitura de Poá, na Grande São Paulo.



A paralisação do trecho entre as estações Ferraz de Vasconcelos e Calmon Viana, acontecerá entre 04h e 13h, devido à continuidade das obras de construção de um novo viaduto na região de Poá (SP).



Por essa razão, será disponibilizado o atendimento por ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), percorrendo o trajeto entre essas três estações (Ferraz, Poá e Calmon Viana), com parada para o embarque e desembarque das pessoas.



Segundo a prefeita de Poá, Márcia Bin, em redes sociaism o objetivo é concluir os trabalhos o mais rapido possível para entregar a obra para o uso pela população.



“Temos como foco principal finalizar a obra o mais rápido possível e entregar este equipamento à população. Sabemos que o antigo viaduto está extremamente sobrecarregado pelos veículos que transitam pelo local e essa obra irá desafogá-lo, contribuindo para uma melhoria na mobilidade urbana de Poá”, disse a prefeita.



De acordo com a prefeitura da cidade, nos dias seguintes, 17, 18 e 19 de julho, os trabalhos prosseguem, mas sem interferir na operação dos trens.



Entretanto, nestes dias a Avenida Brasil estará interditada depois da José de Oliveira Gomes até a Avenida Getúlio Vargas, e a Rua 26 de Março, depois da Rua Padre Eustáquio, com essas vias ficando abertas apenas para o trânsito local.



Os condutores que tenham como direção Ferraz de Vasconcelos ou o viaduto, terão a opção de utilizar as Ruas José Lourenço Marques da Silva ou José de Oliveira Gomes, sendo também que em ambos os sentidos, existe a rota pela Avenida Anchieta.



Já quem segue para Suzano (sentido oposto), deve acessar a Rua 26 de Março, subir pela Rua Padre Eustáquio, saindo na Avenida Getúlio Vargas.



Willian Moreira para o Diário do Transporte