Mogi Mirim (SP) vai retomar licitação do transporte municipal

No início do ano prefeitura suspendeu concorrência para alugar ônibus urbano e implantar nova bilhetagem eletrônica; ato de Justificativa de Outorga de Concessão, necessário para novo processo, foi publicado pela prefeitura nesta segunda-feira (10)

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Mogim Mirim, cidade do interior paulista com mais de 90 mil habitantes, vai retomar o processo de licitação transporte coletivo.

Nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023, o município publicou no Diário Oficial do Estado o ato que Justifica a Outorga de Concessão dos serviços por ônibus no município, compreendendo a operação e manutenção, além da implantação da tecnologia de ITS do sistema de transporte.

A Justificativa é uma medida legal que antecede o processo licitatório.

Os serviços concedidos serão prestados em toda a área do município, com prazo de 15 anos.

A prefeitura vem prometendo melhorar o transporte urbano, mas enfrenta dificuldades.

Como mostrou o Diário do Transporte, no início de janeiro deste ano a prefeitura suspendeu duas licitações referentes aos serviços de transportes na cidade. (Relembre)

As suspensões ocorreram após impugnações movidas por concorrentes e não foram retomadas.

Uma concorrência se referia a aluguel de ônibus para o transporte urbano por 60 meses com equipamento embarcado de bilhetagem eletrônica, fornecimento de motoristas, devidamente treinados e capacitados (curso reciclagem, direção defensiva e uso e manuseio de acessibilidade do elevador, etc.). A empresa ainda deveria providenciar combustível, manutenção preventiva e corretiva (por conta da contratada), com frota com idade média de 10 anos, acessibilidade para portadores de deficiência física.

A outra concorrência, também suspensa, era para prestação de serviços de Sistema de Bilhetagem Eletrônica com biometria facial para o serviço municipal de Transporte Coletivo, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.

Posteriormente à suspensão, no dia 25 de janeiro a administração municipal abriu pregão eletrônico para contratar empresa especializada para elaborar estudo econômico e apresentação de minuta de termo de referência para a prestação do serviço público de transporte coletivo.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes