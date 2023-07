Metrô de São Paulo comemora Dia do Rock com atrações sobre a cantora Rita Lee

Estações Luz e Corinthians-Itaquera recebem apresentações musicais e exposição



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo divulgou a programação cultural desta semana em suas estações, começando já nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023. O foco das atrações é o Dia do Rock, com homenagens para a cantora Rita Lee.



Na estação Luz da Linha 1-Azul no dia (12) às 16h, o som será da banda Duquimeras. 17h30 é a vez da Quebra-Mar 011. Na sequência, Go Insane e The Doors Cover. As apresentações acontecem também na estação Corinthians-Itaquera na próxima sexta (14), onde os shows começam às 16h com a Desventura. Às 18h, AP22, e por fim, Star Rock.



O Dia do Rock acontece de fato no dia 13, e nesta data os fãs da de Rita Lee ao passar pelo Metrô vão conhecer o lado da roqueira como autora de livros infantis. Por Guilherme Francini, um ilustrador, uma exposição com 20 ilustrações feitas por ele a partir de livros de Rita para as crianças ficará disponível para o público. A exposição “Rita Lee como Vovó Ritinha” abre no dia 13 de julho e fica aberta para visitação até 14 de agosto.



Além destas atrações, durante a semana outras ações culturais acontecem nas estações do Metrô.



Na segunda-feira (10), das 11h às 16h, a estação Sé, da Linha 3-Vermelha, recebe a “FestA! – Festival de aprender 2023”, com duas atividades interativas com os passageiros.



Das 11h às 12h30, haverá a ação “Artes da Sé”, com os artistas Júlio Vieira e Danilo Medeiro, apresentando as obras de arte alocadas na estação,e sobre a história do acervo de arte do Metrô. Em seguida, das 14h às 16h, a atração será a “Escultrame: a linha tece o objetivo coletivo”, com o artista Alexandre Herbert, que irá construir, em tempo real, uma escultura em tecido, com suporte de arame.



Essa iniciativa é uma parceria do Sesc Carmo e o programa Linha da Cultura, do Metrô que a vários anos leva diversos tipos de atrações culturais em todo o sistema metroviário.



Algumas exposições permanecem disponíveis aos passageiros durante o mês de julho, sendo uma delas a exposição “Pôsteres”, de Tomaso Marcolla, disponível para visualização até 18 de julho, na estação Trianon-MASP.



Também na estação Corinthians-Itaquera, a exposição “Flores da Batalha”, feita por Sérgio Vaz, fica disponível até dia 22 de julho. Já na estação Clínicas, haverá a exposição “Metrô: 55 anos de fundação”, até 24 de julho; na estação República, e “Entre vagões”, por Clarice Muriel Braguin, até 27 de julho.



Até dia 28 de julho, as exposições “O passado me trouxe até aqui”, por Ida Feldman, e “Pelé”, ficaram disponíveis nas estações Sé e Paraíso respectivamente. A obra “Skate invade a cidade”, por Laura Dias, poderá ser vista até 31 de julho.



A exposição “Redescobrindo SP”, por Jean Rosa e Mavinho Acoron, ficará na estação República até o dia 4 de agosto. As exposições “Senna: busque sua verdade”, na estação República, e a vitrine cultural com o capacete do piloto Ayrton Senna, na estação São Bento, vão até 16 de agosto, uma das mais visitadas.



O passageiro poderá também conferir o figurino da personagem Giulietta, da Ópera “Os Capuletos e os Montéquios”, de Vincenzo Bellini, que segue exposta na estação Marechal Deodoro até 11 de setembro. A obra “Exposição de uma foto só”, feita por Lulu Ferreira, segue até 3 de outubro.



O Metrô mantém as exposições permanentes como a “Vila multicultural – Bom Retiro, São Paulo” e “Um lugar entre Seul e São Paulo”, na estação Tiradentes; “Ipiranga: o bairro do grito!” na estação Alto do Ipiranga; “São Paulo: o cúmulo do samba”, na estação Vila Prudente; a vitrine de Ikebana, com arranjos florais típicos do Japão, na estação Japão-Liberdade; e “Metrô Sustentável”, na estação Tatuapé.



As exposições ficam disponíveis diariamente, durante o horário comercial da estação onde está instalada, portanto, das 4h40 à meia-noite.



Willian Moreira para o Diário do Transporte