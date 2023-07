Linha 3-Vermelha circula com lentidão e maior tempo de parada nas estações nesta segunda-feira (10)

Operação foi afetada por interferência na via

LUANA COUTINHO

Uma interferência na via, na estação Belém, fez com que os trens da Linha 3-Vermelha circulassem com lentidão e maior tempo de parada, no início da noite desta segunda-feira, 10 de julho de 2023.

A falha foi registrada por volta das 18h20 e a circulação dos trens entrou em normalização às 18h35, aproximadamente.

De acordo com o Metrô, o que causou problemas na circulação dos trens foi uma interferência nas portas da estação Belém. Leia a nota enviada ao Diário do Transporte:

“A Linha 3-Vermelha está com restrição de velocidade e maior tempo de parada, por conta de interferência nas portas da estação Belém. O Metrô está trabalhando para resolver o problema e pede desculpas pelo transtorno.”

Luana Coutinho para o Diário do Transporte