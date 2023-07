Duas pessoas são atropeladas por ônibus na mesma rua um dia após o outro, na última sexta (07) e sábado (08)

Vítimas foram socorridas e apenas um dos casos foi registrado junto a Polícia Civil, diz SSP

Uma câmera de segurança flagrou dois atropelamentos por ônibus um dia após o outro em circunstâncias praticamente idênticas na última sexta-feira, 7 de julho de 2023, e sábado (08). Os acidentes aconteceram na rua Venâncio Lisboa, no Jardim Nossa Sra. Do Carmo, na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), na sexta (07), a Polícia Militar foi acionada para atender um atropelamento ocorrido no local, mas a vítima foi socorrida por familiares e até o momento o caso não foi registrado junto a Polícia Civil.

Já no sábado (08), no mesmo local do acidente que aconteceu no dia anterior, uma pessoa de 91 anos foi atropelada também por um Ônibus municipal. Na ocasião, de acordo com o motorista de 42 anos, após realizar a curva o veículo acabou atingindo a vítima, que foi socorrida pelo Samu ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde permaneceu internada.

A SPTrans disse que investiga os atropelamentos através de seu Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT).

Veja a nota da SSP na íntegra:

Em relação ao segundo caso, a vítima, de 91 anos, foi atropelada na manhã de sábado (08), por um ônibus. De acordo com a motorista do veículo, de 42 anos, após realizar uma curva e acabou atingindo a vítima, que foi socorrida pelo Samu ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde permaneceu internada. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e a vítima orientada quanto ao prazo para ofertar representação criminal para que o caso seja investigado.

