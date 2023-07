Ônibus do BRT do Rio de Janeiro divulgam campanha de vacinação infantil a partir desta segunda (10)

Frota dos corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica leva o lema “Criança vacinada, criança protegida! Leve seu filho ao posto” aos 328 mil passageiros transportados diariamente

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, através da MOBI-Rio, empresa municipal responsável pelo sistema de BRT, que os ônibus levarão a mensagem “Criança vacinada, criança protegida! Leve seu filho ao posto” durante a campanha de conscientização sobre a vacinação infantil que começa nesta segunda-feira, 10 de julho de 2023.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é sensibilizar as famílias da importância de levar as crianças aos postos de saúde para tomar as vacinas obrigatórias e manter a caderneta de vacinação em dia.

A frota dos três corredores (Transoeste, Transcarioca e Transolímpica) vai rodar com a mensagem por bairros das zonas Norte e Oeste. Pelo sistema, em dia útil, circulam 328 mil passageiros. “Vamos aproveitar essa oportunidade de poder informar milhares de pessoas diariamente para conscientizar a população sobre esse tema tão importante que é a vacinação”, afirma a presidente da MOBI-Rio, Claudia Secin.

Dados do Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio de Janeiro (EpiRio) apontam que a baixa adesão à vacinação tem se repetido em crianças e adolescentes cariocas ao longo dos últimos anos, o que pode provocar a volta de doenças prevenidas por vacinas, algumas até já consideradas erradicadas anteriormente. “Vacinação é um tema multissetorial. É muito importante o envolvimento de toda a sociedade para o resgate das coberturas vacinais, principalmente as infantis. A cidade do Rio conta com 240 pontos de vacinação para atender os cariocas. Vacinas salvam vidas”, esclarece o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte