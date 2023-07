ANTT autoriza abertura de Audiência Pública para Comitê de Prevenção e Solução de Disputas

Objetivo é evitar a judicialização de conflitos entre o Estado e a iniciativa privada nos contratos administrativos, evitando atrasos na conclusão de obras

ARTHUR FERRARI

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou, na última sexta-feira, 7 de julho de 2023, a abertura da Audiência Pública nº 6/2023 que tornará público, colherá sugestões e contribuições à proposta de regulamentação do Comitê de Prevenção e Solução de Disputas (Dispute Board), para aplicação aos contratos de concessão de rodovia e ferrovia entre a agência e seus entes regulados.

De acordo com a ANTT, o instituto do Dispute Board surgiu para evitar a judicialização de conflitos entre o Estado e a iniciativa privada nos contratos administrativos, evitando o atraso na conclusão de obras e serviços.

Ainda segundo a agência reguladora, “(…) a judicialização de tema regulatório nem sempre implicará uma decisão judicial de cunho técnico, dada a especificidade das divergências entre as partes”.

A Audiência Pública ainda abrirá a possibilidade de implantação de um comitê de resolução de conflitos de natureza eminentemente técnica nos contratos administrativos.

Contribuições podem ser enviadas no prazo das 9 horas do dia 17 de julho de 2023 até as 18 horas do dia 31 de agosto de 2023, no horário de Brasília.

