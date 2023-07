VÍDEO: Passageiros da linha 3-Vermelha enfrentam superlotação neste domingo (09)

Estação Pedro II tem uma das plataformas interditadas para obras

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza a linha 3-Vermelha do Metrô neste domingo, 9 de julho de 2023, encontra trens e plataformas superlotadas.

Imagens gravadas por usuários mostram a plataforma da Estação Brás completamente cheia, com trens chegando sem condições de comportar mais passageiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, neste domingo uma das plataformas da Estação Pedro II recebe obras de instalação de portas de plataforma, o que pode causar a maior quantidade de usuários aglomerados para um domingo no sistema já que os trens circulam em via única entre Pedro II e Brás.

Vale lembrar que os passageiros devem trocar de trem no Brás para seguir nos sentidos Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/09/estacao-pedro-ii-da-linha-3-vermelha-tem-plataforma-interditada-para-instalacao-de-portas-de-plataforma-neste-domingo-09/

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte