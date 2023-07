VÍDEO: Assalto a ônibus da Itapemirim termina com suspeitos mortos na Bahia neste sábado (08)

Com motorista e passageiros, nada aconteceu; Três policiais viajavam no veículo

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Um assalto em um ônibus rodoviário terminou com um suspeito morto na hora e outro baleado, que morreu no hospital, em Esplanada (BA) a 167 km de Salvador, no fim da noite deste sábado, 08 de julho de 2023.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, quatro homens em um carro cercaram um ônibus da empresa Viação Itapemirim, prefixo 20766, que tinha saído de Recife às 18h30 no dia anterior e tinha como destino Salvador.

Dois destes homens invadiram o coletivo e anunciaram o assalto.

No ônibus, estavam três policiais à paisana que dispararam contra os assaltantes.

Um dos suspeitos morreu na hora e o outro, atingido na cabeça, chegou a ser socorrido e morreu.

Nenhum passageiro e nem o motorista foram feridos.

A viagem teve mais de 11 horas de atraso porque foi necessária a conclusão do trabalho de perícia no ônibus.

A Polícia procura os demais suspeitos que fugiram.

O Diário do Transporte procurou a Itapemirim que informou que dá “toda a assistência logística a motorista e passageiros” e confirma que nenhum usuário e o condutor foram feridos.

A empesa ainda diz que colabora com as autoridades “no que for necessário para as investigações”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Arthur Ferrari