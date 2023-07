SIT Macaé, do Rio de Janeiro, participa da Campanha do Agasalho com lema “A Solidariedade Transforma Vidas!”

Ônibus da SIT receberão doações até o fim do inverno

ARTHUR FERRARI

A SIT Macaé Transportes, operadora do transporte coletivo em Macaé (RJ), anunciou sua participação na Campanha do Agasalho 2023, que em conjunto com a prefeitura municipal e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Macaé traz como lema “A Solidariedade Transforma Vidas!”.

Desde o sábado, 8 de julho de 2023, ônibus da SIT já aceitam doações através de coletores, onde os passageiros podem depositar cobertores, roupas e calçados, que serão encaminhados para doação. A coleta das doações segue até o fim do inverno.

De acordo com a SIT, cerca de mil cobradores passaram por treinamento e orientações para os recebimentos das doações e multiplicação da campanha nos coletivos.

Segundo o Diretor Executivo da SIT Macaé, Carlos Eduardo Gomes Rocha, “A campanha visa destinar os 230 ônibus que circulam por toda a cidade como instrumento de coleta participativa em prol da caridade e com viés social, reforçando o compromisso da Empresa junto à Comunidade”, diz.

