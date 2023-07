São Paulo ganha mais cinco faixas exclusivas de ônibus a partir deste sábado (8)

Novos corredores exclusivos para o transporte público ficam nos bairros Penha, Ipiranga, Sapopemba e Lapa

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de São Paulo iniciou a operação de mais cinco faixas exclusivas para ônibus em vias da cidade neste sábado, 8 de julho de 2023.

De acordo com a prefeitura, a medida visa contribuir para maior fluidez dos coletivos nos bairros da Penha, Lapa, Sapopemba e Ipiranga, com algumas vias recebendo os corredores exclusivos.

Confira os locais onde as faixas começam a funcionar:



– Penha: Rua Henrique de Souza Queirós, entre as ruas Rodovalho Júnior e Capitão Avelino, com 200 metros de extensão e 29 linhas atendidas, beneficiando 28 mil passageiros;

– Penha: Rua Mário de Castro, entre a Av. Gabriela Mistral e a R. Carlos Meira, com 120 metros de extensão e as mesmas 29 linhas anteriores;

– Sapopemba: Rua Francisco Manuel Beranger, entre a R. Hamilton Prado e a Av. Sapopemba, com 280 metros de extensão e oito linhas atendidas, beneficiando 10 mil passageiros;

– Lapa: Rua Quirino dos Santos, entre a Av. Thomas Edison e a R. do Bosque, com 370 metros de extensão e 10 linhas atendidas beneficiando 24 mil passageiros;

– Ipiranga: Av. Pe. Arlindo Vieira, sentido centro, no trecho entre as ruas Guaiana e Simão Lopes, com 1,04 km de extensão e 10 linhas atendidas, beneficiando 15 mil passageiros; No sentido bairro, Av. Pe. Arlindo Vieira, no trecho entre as ruas Cristóforo Mantegazza e José Pereira Barreto, com 990 metros de extensão e as mesmas 10 linhas do sentido centro.

O benefício direto será para aproximadamente 69 mil pessoas, com o ganho de tempo nas viagens e com a adição de 3,2 quilômetros de faixas para uso de 65 linhas de ônibus diferentes.

Atualmente São Paulo tem como meta entregar 50 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus até o fim de 2024.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte