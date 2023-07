Linhas 7, 10, 11 e serviços 710 e Expresso Aeroporto da CPTM têm alterações de operação neste domingo (09)

Passageiros precisam estar atentos para interrupções de trecho, plataformas e atendimento por causa de obras

ADAMO BAZANI

Por causa de obras, as operações das linhas 7, 10, 11 e serviços 710 e Expresso Aeroporto da CPTM têm alterações neste domingo, 09 de julho de 2023.

Na Linha 11-Coral, os trens não circulam entre Luz e Brás.

O Serviço 710, que une as linhas 7 e 10, fica suspenso o domingo todo. Os passageiros precisam trocar de trens na estação da Luz.

Na Linha 7-Rubi, das 8h às 17h, os trens não param na plataforma da Estação Piqueri, no sentido Jundiaí. O passageiro que vem da Estação Luz e pretende descer em Piqueri deve seguir viagem até Pirituba e retornar. Já quem embarca nesta estação e quer seguir para Jundiaí, precisa embarcar na plataforma oposta, sentido Rio Grande da Serra, seguir até a Estação Lapa e voltar.

Na Linha 10-Turquesa, das 7h às 19h, os trens não param na plataforma da Estação Utinga, no sentido Luz. O passageiro que vem da Estação Rio Grande da Serra e pretende desembarcar em Utinga deve seguir viagem até São Caetano e retornar. Já quem embarca nesta estação e quer seguir para Luz, precisa embarcar na plataforma oposta, sentido Rio Grande da Serra, seguir até a Estação Prefeito Saladino e voltar.

O serviço Expresso Aeroporto para chegar aos terminais aéreos de Guarulhos tem neste domingo as partidas na Estação Brás, da plataforma 8, e não na Estação da Luz, como normalmente é realizado. Os horários de partida permanecem os mesmos. Outra forma de chegar até a Estação Aeroporto-Guarulhos é a Linha 13-Jade.

Veja a nota completa da CPTM:

Durante toda a operação deste domingo (09/07), a circulação de trens nas Linhas 11-Coral, 10-Turquesa, 7-Rubi e o serviço do Expresso Aeroporto da CPTM terão alterações para a execução de obras de manutenção e modernização no trecho entre as estações Luz e Brás.

Na Linha 11-Coral, o trecho entre as estações Luz e Brás estará interditado para realização de serviços para rebaixamento da plataforma da Estação da Luz, reposição de lastro, correção geométrica e substituição e implantação de máquinas de chave na região entre essas duas estações.

Por esta mesma razão, o serviço 710 também estará suspenso e a alternativa é utilizar, na Estação da Luz, a Linha 7-Rubi (Jundiaí-Luz) na plataforma 1 e a Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra) na plataforma 2.

Na Linha 7-Rubi, das 8h às 17h, os trens não vão parar na plataforma da Estação Piqueri, no sentido Jundiaí. A interdição é necessária para a realização de serviços de pintura. Com isso, o passageiro que vem da Estação Luz e pretende descer em Piqueri deve seguir viagem até Pirituba e retornar. Já quem embarca nesta estação e quer seguir para Jundiaí, precisa embarcar na plataforma oposta, sentido Rio Grande da Serra, seguir até a Estação Lapa e voltar.

Já na Linha 10-Turquesa, das 7h às 19h, os trens não vão parar na plataforma da Estação Utinga, no sentido Luz. A interdição é necessária para a realização de obras de sinalização. Assim, o passageiro que vem da Estação Rio Grande da Serra e pretende desembarcar em Utinga deve seguir viagem até São Caetano e retornar. Já quem embarca nesta estação e quer seguir para Luz, precisa embarcar na plataforma oposta, sentido Rio Grande da Serra, seguir até a Estação Prefeito Saladino e voltar.

Ainda neste domingo, para quem pretende utilizar o serviço Expresso Aeroporto para chegar aos terminais aéreos de Guarulhos, as partidas serão feitas na Estação Brás, da plataforma 8, e não na Estação da Luz, como normalmente é realizado. Os horários de partida permanecem os mesmos. Outra forma de chegar até a Estação Aeroporto-Guarulhos é a Linha 13-Jade.

Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Importante lembrar que o intervalo médio previsto para os sábados, após as 21h, domingos e feriados, durante toda a operação comercial, é de até 35 minutos. O intervalo é válido para todas as cinco linhas da CPTM.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes