Estação Pedro II da linha 3-Vermelha tem plataforma interditada para instalação de portas de plataforma neste domingo (09)

Trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada durante toda a operação; passageiros precisam trocar de trem na estação Brás

Neste domingo, 9 de julho de 2023, os trens da linha 3-Vermelha circulam com velocidade reduzida e maior intervalo entre as estações durante toda a operação.

De acordo com o Metrô, a operação diferenciada acontece por conta da instalação de portas de plataforma na Estação Pedro II, que tem uma das plataformas interditada para a realização do serviço.

Em razão das alterações, a circulação dos trens no trecho entre as estações Pedro II e Brás ocorre por apenas uma via. No Brás, os passageiros que seguem no sentido Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera devem trocar de trem para seguir viagem.

Ainda segundo o Metropolitano de São Paulo, na Linha 3-Vermelha, as estações Vila Matilde, Belém e Bresser-Mooca já contam com portas de plataforma em operação, evitando e reduzindo o número de interferências no sistema e proporcionando mais segurança aos passageiros.

Ainda no segundo semestre de 2023 o Metrô iniciará a instalação das portas na estação Guilhermina-Esperança da linha 3.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte