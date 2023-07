WV Tour, de Minas Gerais, renova frota com micro-ônibus Volkswagen para serviços de fretamento

Modelo com carroceria Marcopolo Sênior já segue o padrão tecnológico Euro 6, de redução de poluentes

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

A WV Tour Locações e Fretamento, empresa da região metropolitana de Belo Horizonte, adquiriu cinco micro-ônibus zero quilômetro para a renovação de frota e ampliação do atendimento.

A entrega dos veículos ocorreu neste sábado, 08 de julho de 2023, na sede da representante Volkswagen Elmaz, na capital mineira.

Os chassis são Volkswagen 11.180 OD, que já seguem o padrão internacional Euro 6 para redução de emissões de poluentes, em vigor no Brasil desde janeiro deste ano.

As carrocerias são do modelo Marcopolo Senior, da atuação geração.

A configuração é entre 36 e 39 lugares cada, para fretamento contínuo ou turismo/eventual e, segundo a empresa, o espaço entre as poltronas foi ampliado para aumentar o conforto dos passageiros.

Os micro-ônibus possuem ar-condicionado, tomadas USB para carregamento de celulares, cortinas e porta-copos nos assentos, entre os itens de conforto.

A WV Tour está há cerca de 20 anos no mercado e possui veículos convencionais e executivos.

Neste segmento, a companhia atua nos seguintes serviços de fretamento:

Fretamento e Transporte de funcionários

Locação de veículos para viagens intermunicipais ou interestaduais.

Locação de ônibus para fim rodoviário

Micro e Van Executivo

Transporte e Ônibus para Aeroporto

Serviço de Transfer

Fretamento Contínuo e Turismo

Logística de Transporte

Locação de ônibus no perímetro urbano

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes