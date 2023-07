Vistoria do transporte escolar de João Pessoa (PB) já alcançou 63 permissionários nos primeiros quatro dias

Fiscalização verifica as condições dos veículos que transportam estudantes pela cidade



WILLIAN MOREIRA



Nos primeiros quatro dias de vistoria na frota do transporte escolar de João Pessoa (PB) a Semob, já atendeu 63 permissionários deste serviço.



Deste total, 56 receberam o selo de aprovação (cor rosa) e estão aptos a prestar o serviço e os reprovados devem reagendar o procedimento após corrigir as irregularidades.



“É importante que o permissionário traga o veículo para a vistoria respeitando a data programada conforme o registro do veículo no órgão. Isso evita o transtorno com os permissionários que vêm na data programada e a multa, em torno de R$ 35,00 variando de acordo com a UFIR diária. Nestes primeiros dias, vistoriamos 15% do total de 435 veículos registrados”, destacou Leonardo Campos, chefe da Divisão de Transportes Especiais (DTRA) em nota para a imprensa.



O atendimento conforme o calendário de acordo com o emplacamento acontece das 8h às 17h, na sede da Semob-JP, no km 25 da BR-230, no bairro do Cristo.



Uma taxa de R$ 90 é cobrada de acordo com a Unidade Fiscal de Referência (UFIR).



Veja abaixo o calendário para as próximas semanas:



2ª semana: de 10 a 14 de julho

Dia 10 – Registros 0111 a 0132

Dia 11 – Registros 0133 a 0154

Dia 12 – Registros 0155 a 0176

Dia 13 – Registros 0177 a 0198

Dia 14 – Registros 0199 a 0220



3ª semana: de 17 a 21 de julho

Dia 17 – Registros 0221 a 0242

Dia 18 – Registros 0243 a 0264

Dia 19 – Registros 0265 a 0286

Dia 20 – Registros 0287 a 0308

Dia 21 – Registros 0309 a 0330



4ª semana: de 24 a 28 de julho

Dia 24 – Registros 0331 a 0352

Dia 25 – Registros 0353 a 0374

Dia 26 – Registros 0375 a 0396

Dia 27 – Registros 0397 a 0418

Dia 28 – Registros 0419 a 0435



Willian Moreira para o Diário do Transporte