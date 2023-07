Transporte Público de São Carlos (SP) terá transporte especial para a 15ª Festa da Laranja com Açucar

Linha 52 terá reforço no atendimento para atender população que irá ao evento



WILLIAN MOREIRA



Neste final de semana dos dias 8 e 9 de julho de 2023, acontece em São Carlos (SP) a 15ª Festa da Laranja com Açúcar na cidade, com o transporte público reforçando o atendimento.



Segundo a Rigras, operadora do transporte, serão colocados horários extras na linha 52 Estação X Santa Eudóxia.



Veja a seguir os horários de reforço no atendimento.



– Dia 8/7 – Sábado

Os ônibus partirão da Estação Ferroviária para Santa Eudóxia nos seguintes horários: 6h, 7h10, 12h30, 13h15, 14h30, 17h10,18h (extra),19h, 20h (extra) e 23h10. Já de Santa Eudóxia para São Carlos (Estação Ferroviária) os ônibus partem às 19h, 21h e 23h no sábado;



– Dia 9/7 – domingo

Os ônibus partirão da Estação Ferroviária para Santa Eudóxia nos seguintes horários: 6h50, 11h30, 14h30, 16h30, 18h (extra),19h, 20h (extra) e 23h. Já do distrito para a Estação Ferroviária os ônibus sairão às 19h, 21h e 22h no domingo;



O evento durante os dois dias contará com atrações musicais, culturais, além de comidas típicas e comércio de artesanatos.



Willian Moreira para o Diário do Transporte