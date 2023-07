Transporte público de Porto Alegre ganha mais 86 viagens a partir desta segunda-feira (10)

Ampliação no atendimento acontece em linhas dos consórcios Mais e Viva Sul



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Porto Alegre por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), amplia o atendimento do transporte público a partir desta segunda-feira, 10 de julho de 2023, com aumento de 86 viagens em linhas dos consórcios Mais com mais 13 viagens e na Viva Sul com mais 73 partidas.



“Essa é mais uma fase importante do Mais Transporte e o maior aumento é para as linhas da Restinga, pois houve um incremento de demanda e, após análise e conversas com a comunidade, nossas equipes prepararam um pacote para qualificar o atendimento dos passageiros que utilizam o transporte na região”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior em nota para a imprensa.



Nas linhas do Consórcio Viva Sul, haverá ampliação em sete linhas, veja abaixo:



Linha 209 – Restinga terá incremento de 18 viagens, nove por sentido;

Linha 210 – Restinga Nova terá aumento de 11 viagens por sentido, com ampliação total de 22 horários;

Linha 211 – Restinga Velha passará a assumir as viagens da linha M10 – Restinga Nova Via Velha, com operação até a meia-noite, no sentido Centro/bairro.



Com a melhoria destas três linhas passam a atender até mais tarde durante a noite no sentido bairro, uma vez que a linha 209 circula até as 19h50 e passará a ir até às 22h05. A última viagem da 210 é às 19h e vai até às 23h35, e a linha 211 atende até às 22h05 e vai ampliar até a meia-noite. Devido à alteração, a M10 passa a atender a partir das 23h10 até as 3h59 no sentido Centro/bairro, com cinco viagens por sentido.



Na linha 165 – Cohab, será realizado o aumento de seis viagens em cada sentido e na linha 110 – Restinga Nova/ Tristeza será ampliado em nove viagens o atendimento.



A atenção também será dada no horário de pico, com a linha 1102 – Restinga/Barra ganhando duas viagens em horário de pico no turno da tarde, no sentido Centro/bairro. Além da ampliação, a linha terá outra alteração.



Atualmente no sentido bairro/Centro, existe a partida no horário das 7h08, entretanto a linha deixará de fazer este horário e será substituída pela linha 110, que sairá no horário das 7h06 e seguirá até o Centro Histórico.



Já no Consórcio Mais, a linha 3441- Santa Maria/Clemente Pereira terá aumento de duas por sentido, contabilizando quatro ao todo; a linha 3442 – Santa Maria/3ª Perimetral é uma linha circular e contará com ampliação de uma viagem.



Willian Moreira para o Diário do Transporte