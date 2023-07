Prefeitura de BH prorroga até 11 de agosto entrega de propostas para projetos do BRT Amazonas

Obras terão financiamento de 80 milhões de dólares do Banco Mundial (Bird); outros 20 milhões de dólares virão do Município

ALEXANDRE PELEGI

A entrega de propostas para a licitação do projeto do Corredor BRT Amazonas, em Belo Horizonte, foi prorrogada para o dia 11 de agosto de 2023, informa a prefeitura da capital mineira.

O corredor, que atende ao Vetor Oeste da Capital (regiões Central, Oeste e Barreiro) e à Região Metropolitana, tem como eixo estruturante a Avenida Amazonas.

As propostas serão abertas em sessão pública realizada na mesma data e horário.

No início de junho, oito empresas foram selecionadas para compor a Lista Curta do Banco Mundial e apresentar as propostas para a execução dos serviços.

A prefeitura estendeu o prazo atendendo à solicitação de participantes da manifestação de interesse para seleção de consultoria.

O diretor de Projetos Estratégicos e Inovação da Superintendência de Mobilidade da prefeitura de VH (Sumob) explica o motivo: “Como é uma proposta mais complexa, com vários requisitos de engenharia de transportes, arquitetura, sustentabilidade e acessibilidade, decidimos atender à solicitação dos participantes e conceder mais três semanas de prazo para as oito empresas que foram selecionadas nesta etapa”.

O BRT Amazonas terá extensão aproximada de 24 km, com faixas exclusivas para o transporte coletivo e adequação de várias vias transversais, abrigos para passageiros em pontos de ônibus e readequação de calçadas com foco na acessibilidade.

A prefeitura de BH informa que há previsão ainda de melhoria urbana da Vila Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte, com o desenvolvimento de obras de infraestrutura, como a construção de ruas e vielas e intervenções em locais com risco geológico.

As obras serão financiadas pelo Banco Mundial (Bird), com recursos no total de US$ 80 milhões. Como contrapartida, o Município bancará outros US$ 20 milhões.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes