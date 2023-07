Pernambuco reajusta tarifa do transporte intermunicipal em 7,24% a partir de segunda (10)

Aumento visa compensar a inflação de 1º de março de 2022 até 31 de maio de 2023

ALEXANDRE PELEGI

A tarifa dos ônibus do transporte intermunicipal do Estado de Pernambuco ficará 7,24% mais cara a partir desta segunda-feira, 10 de julho de 2023.

Publicação no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira (07) homologou o reajuste dos Coeficientes Tarifários dos Serviços Rodoviários Intermunicipais do Estado.

De acordo com a publicação, a ARPE – Agência de Regulação de Pernambuco autorizou o aumento para compensar os efeitos da inflação do período de 1º de julho de 2022 a 31 de maio de 2023.

A EPTI – Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal foi autorizada a implantar os coeficientes tarifários reajustados a partir de segunda-feira (10).

A ARPE homologou o aumento tarifário como forma de equilibrar o balanço econômico-financeiro dos serviços prestados pelo STCIP/PE (Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco).

Em maio de 2022 um decreto do Governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, autorizou a transferência de quase R$ 17 milhões para repasse às empresas operadoras do STCIP/PE.

Segundo o decreto, o repasse foi feito em caráter emergencial “por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19”, a título de subsídio econômico. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes