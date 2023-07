Palmas (TO) abre licitação para reforma e instalação de 500 abrigos em paradas de ônibus

Propostas serão aceitas até 18 de julho



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Palmas (TO) comunicou a abertura de uma licitação para a contratação de empresa responsável pelo fornecimento, implantação, retirada e manutenção de abrigos em pontos de parada de ônibus.



Serão colocados 500 novos abrigos, sendo 325 deles com medidas de 2,50 m x 4,0 m; mais 175 abrigos 4,00 m x 6,00 m.



A previsão é de retirar 80 pontos e requalificar ao menos 85 em um investimento de R$ 15,9 milhões (R$ 15.985.048,15)



As empresas interessadas devem enviar propostas até o dia 18 de julho, com a sessão de abertura prevista para o mesmo dia às 14h.



Um levantamento da prefeitura com base no ano de 2021, identificou cerca de 797 abrigos de ônibus existentes em Palmas, com 402 abrigos de concreto; 36 abrigos metálicos; 106 placas de sinalização vertical; 229 sem placa; 14 abrigos sustentáveis e 10 estações.





Willian Moreira para o Diário do Transporte