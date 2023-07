Palmas (TO) abre inscrições para 50 vagas de motorista de ônibus no transporte público

Inscrições serão aceitas até 11 de julho



WILLIAN MOREIRA



Estão abertas as inscrições para o preenchimento de 50 vagas no posto de motorista de ônibus do transporte público em Palmas (TO).



De acordo com a prefeitura, as inscrições serão aceitas até a próxima terça-feira, 11 de julho de 2023, e o processo visa reforçar o quadro de profissionais nesta função.



A carga horária semanal de trabalho será de 40 horas com salário de R$ 2.849,29 e também os benefícios de vale-alimentação, passe livre e pagamento de horas extras.



Para se candidatar o profissional precisa ser maior de 21 anos, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Categoria D – Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, comprovar experiência mínima de três meses na área ou se submeter à capacitação e treinamento oferecidos pela ATCP.



Além disso, o candidato à vaga não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima de trânsito nos últimos 12 meses, nem ter histórico de infrações que infrinjam o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



As inscrições são apenas pelo método presencial, e cada pessoa deve comparecer à sede da ATCP, localizada na Quadra 103 Sul (ACSO 1), Avenida LO-1, 40 (térreo), das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.



Willian Moreira para o Diário do Transporte