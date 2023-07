Nunes sanciona revisão do Plano Diretor Estratégico da capital paulista que autoriza prédios mais altos a 400 metros de corredores de ônibus e a 700 metros de linhas de estações de Metrô e Trem

Verticalização de construções mudará a cara de bairros da cidade, e era a maior polêmica nas mudanças aprovadas e agora sancionadas pelo prefeito

ALEXANDRE PELEGI

Agora é lei: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou o texto da revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) aprovado pela Câmara Municipal.

A principal mudança, e a mais polêmica, não foi vetada, ao contrário de outros trechos do texto.

O PDE sancionado peplo prefeito nessa sexta-feira, 07 de julho de 2023, e publicado no Diário Oficial da Cidade deste sábado (08), autoriza a construção prédios mais altos ao redor dos chamados “eixos estruturantes”, aumentando a área desses trechos em locais no entorno de corredores de ônibus e estações de trens e metrôs.

Agora, de acordo com a Lei, as áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana poderão ter seus limites revistos:

a) nas áreas de influência correspondentes às estações de trem, metrô, monotrilho, VLT e VLP elevadas, incluam quadras alcançadas em um raio de 700m (setecentos metros) das estações;

b) nas áreas de influência correspondentes aos corredores de ônibus e VLT em nível, incluam quadras alcançadas na faixa definida por linhas paralelas a 400m (quatrocentos metros) do eixo das vias.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou no dia 26 de junho a revisão do PDE, criado em 2014. (Relembre)

Foram 44 votos favoráveis e 11 contrários.

A revisão é prevista em lei. As novas regras valem até 2029, quando terá de ser revista,

O PDE revisto altera a regra vigente desde 2014, que determinava construções mais altas a 600 metros de distância de estações de metrô e trem, e 300 metros de corredores de ônibus

Por causa das isenções tributárias e outras regras que permitem maior flexibilidade, as construtoras miram em empreendimentos perto de eixos de transporte coletivo.

O PDE cria os parâmetros de como a cidade deve crescer e a mobilidade urbana é considerada um fator predominante para orientar como devem ser as construções e as áreas de maior adensamento populacional.

O texto recebeu críticas de urbanistas que não entendem o maior número de vagas de garagem em prédios perto de transportes e veem a possibilidade de serem construídos prédios caros fora do poder aquisitivo de quem mais depende de ônibus, trem e metrô.

Também questionam falta de estudos mais detalhados, o aumento da quantidade de edifícios muito altos na cidade, a desconfiguração de bairros mais tradicionais e dizem dar mais margem para a especulação imobiliária, excluindo ainda mais as pessoas de baixo poder aquisitivo, sendo empurradas para áreas mais periféricas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes

