Novo Rota 2030 vai focar ônibus, caminhões e carros elétricos, diz Ministério do Desenvolvimento

Governo deve relançar um Plano Nacional de Eletromobilidade e incentivar hidrogênio para ônibus e caminhões

ADAMO BAZANI

A segunda edição do Rota 2030, para estimular veículos menos poluentes, vai focar em ônibus, caminhões e carros elétricos.

A previsão para o lançamento da nova fase do programa do Governo Federal é agosto.

De acordo com a diretora de desenvolvimento da indústria de alta-média complexidade tecnológica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Margarete Gandini, já existem projetos em andamento e vão ser privilegiadas as tecnologias mais próximas de ganharem escala.

“Estamos desenhando o segundo ciclo do Rota 2030, que vem pesando bastante em descarbonização, economia circular, e privilegiando as tecnologias que têm o menor nível de maturidade tecnológica da manufatura”, disse na quinta-feira, 06 de julho de 2023, no Senado, de acordo com a Empresa Brasileira de Comunicação.

A diretora ainda prometeu que será retomada a criação dos grupos de trabalho para o relançamento do Plano Nacional de Eletromobilidade.

“A ideia agora é intensificar a produção nacional de eletrificados, já temos algumas iniciativas em curso”.

HIDROGÊNIO:

A diretora de desenvolvimento da indústria de alta-média complexidade tecnológica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Margarete Gandini, disse também aos senadores que a pasta amplia os estudos sobre células a hidrogênio para mobilidade, especialmente para uso em ônibus e caminhões de longas distâncias.

“É um mercado promissor quando se fala em veículos pesados e estradeiros”, comentou.

A primeira edição do Rota 200 foi lançada em 2018 para estimular a produção e desenvolvimento de modelos de motos, carros, caminhões e ônibus que, além de reduzirem os níveis de poluição, também tenham um consumo mais eficiente.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes