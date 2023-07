Guarapuava (PR) terá redução de R$ 1,50 no valor da tarifa do transporte coletivo

Prefeito sancionou lei aprovada pela Câmara que autoriza subsídio para o sistema de ônibus municipais; passagem mais barata depende agora de regulamentação

ALEXANDRE PELEGI

Guarapuava, no interior do Paraná, terá ônibus mais barato.

O prefeito Celso Góes publicou no Diário Oficial dessa quinta-feira, 06 de julho de 2023, o Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal que institui a diferença entre tarifa paga pelo passageiro (tarifa social) e a tarifa praticada, que representa o custo real da operação.

Com a nova lei, a prefeitura poderá, por meio do pagamento de subsídio, reduzir o valor dos atuais R$ 5,00 para R$ 3,50.

Essa redução vale para todos os usuários cadastrados e que fazem uso do cartão eletrônico.

De acordo com o PL sancionado pelo prefeito, os valores da Tarifa Paga (Tarifa Social) pelos usuários do cartão eletrônico, e o da Tarifa Praticada (Tarifa Técnica), deverão constar em Decreto, publicado no Boletim Oficial com antecedência, conforme previsão contratual.

A prefeitura acredita que a redução do valor da passagem poderá atrair mais passageiros para o transporte público, que foi fortemente impactado com a pandemia de Covid 19.

Para financiar o subsídio, o município utilizará dotações orçamentárias próprias.

O valor será destinado exclusivamente para a cobertura dos gastos operacionais da concessionária do transporte. Serão considerados os custos adicionais verificados em razão da redução do número de usuários do serviço, diz o texto legal. Assim, o pagamento com recursos públicos deverá ser utilizado pela empresa de ônibus especificamente para custear gastos com combustível, manutenção de veículos, pagamento de pessoal, dentre outros.

A empresa Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda é a atual concessionária do serviço público.

Como mostrou o Diário do Transporte, a tarifa dos ônibus de Guarapuava foi reajustada de R$ 4,30 para R$ 5,00 em 02 de abril de 2023. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes