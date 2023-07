Gaspar (SC) fará audiência pública para debater licitação do transporte

Evento convocado para 24 de julho apresentará Projeto Básico do novo Edital de Concessão

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Gaspar, cidade catarinense de mais de 70 mil habitantes, vai apresentar para a população no dia 24 de julho de 2023 o Projeto Básico do novo Edital de Concessão do Transporte Coletivo.

Na forma de Audiência Pública, como determina a legislação, o Município está convidando a população para discutir o documento às 15h30min, na Câmara de Vereadores.

O projeto é resultado de um estudo contratado pela Prefeitura para apontar diagnóstico e melhorias e encaminhar ações para a concessão do serviço.

“No evento, a sociedade irá conhecer as propostas de novas linhas, horários, frota e condições de melhorias para o transporte coletivo do município, garantindo a participação popular na consolidação do novo sistema. A audiência pública é coordenada pela equipe técnica da Secretaria de Fazenda e Gestão Administrativa e contará com a participação de técnicos da URBTEC™ — empresa de consultoria responsável pelo desenvolvimento do Plano de Transporte Coletivo de Gaspar”, informa a prefeitura.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes