Corrida de rua causa alterações no transporte público de Curitiba neste domingo (9)

Bloqueios acontecem no bairro Rebouças e em ruas da região



WILLIAN MOREIRA



Neste domingo, 9 de julho de 2023, o bairro Rebouças em Curitiba recebe a XI Corrida de Rua da Rone, causando alguns bloqueios em ruas da região e modificando o transporte público.



Segundo a prefeitura, a largada está marcada para às 6h50, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, localizado na Avenida Mal. Floriano Peixoto, 1401, e com previsão de se encerrar às 9h.



Durante este período, bloqueios serão montados no percurso junto às ruas Getúlio Vargas, Dário Lopes dos Santos, Professora Annette de Macedo, São Joaquim, Engenheiros Rebouças, Hildebrando de Araújo, Dario Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças e Marechal Floriano Peixoto.



Por conta disso, 14 linhas de ônibus serão desviadas e a estação-tubo, Templo Maior será desativada das 5h até 10h.



Veja a seguir as linhas impactadas.



175-Bom Retiro/PUC;

461-Sta Bárbara;

462-Petrópolis;

463-Solitude;

464-A.Munhoz/Jd.Botânico;

465-Erasto Gaertner;

466- Estudantes;

471- V. São Paulo;

472-Uberaba;

475-Canal Belém;

477-V.Macedo Via Guabirotuba;

505-Boqueirão/Centro Cívico;

702-Caiuá/Cachoeira;

979-Turismo



Com o término da corrida, a circulação dos coletivos voltará ao percurso normal.



Willian Moreira para o Diário do Transporte