Blumenau (SC) terá ajustes em linhas do transporte público a partir desta segunda-feira (10)

Quatro itinerários terão modificações e outra linha receberá inclusão de partidas



WILLIAN MOREIRA



A partir desta segunda-feira, 10 de julho de 2023, o transporte público de Blumenau (SC) passará por mudanças em quatro linhas municipais.



De acordo com a prefeitura, os itinerários recebem sete ajustes e uma inclusão de horário nas operações semanais, de segunda a sexta-feira e aos fins de semana.



As alterações buscam melhorar o atendimento na demanda de passageiros em quatro linhas, sendo elas a linha troncal 11, além das linhas alimentadoras 123, 505 e 603.



Veja a seguir as mudanças:



Dias úteis (a partir de 10/07)

Linha 505 (Itapuí / Engenheiro Odebrecht)

– Nova viagem às 18h40 no sentido Terminal Fonte / Rua Eng. Odebrecht / Rua Baependi / Rua Itapuí / Terminal Fonte



Linha 603 (Bernardo Reiter)

– Alteração de horário das 8h22 para 8h30 no sentido Terminal Água Verde / Loteamento Primavera / Rua Bernardo Reiter / Terminal Velha



Linha 603 (Tribess)

– Alteração de legenda no horário das 4h45 para o sentido Terminal Fortaleza / Tribess / Morada do Sol / Via Expressa / Fortaleza



Linha Troncal 11 (via Rua Dois de Setembro)

– Alteração de horário das 19h10 para 19h15 no sentido Terminal Aterro / Rua Dois de Setembro / Terminal Fonte



Sábados, domingos e feriados (a partir de 08/07)



Linha 603 (Tribess)

– Alteração de horário e itinerário das 3h50 para 3h40 no sentido Rua Theodor Klein / Loteamento Piske / Rua Francisco Vahldieck / Terminal Fortaleza

– Alteração de horário das 3h45 para 3h40 no sentido Rua Francisco Vahldieck / Rua Himalaia / Rua das Bromelias / Morada do Sol / Rua Hermann Tribess / Terminal Fortaleza



Linha 123 (Itoupavazinha)

– Alteração de horário das 15h50 para 15h55 no sentido Terminal Aterro / Itoupavazinha / Karsten / Itoupavazinha / Terminal Aterro



Willian Moreira para o Diário do Transporte