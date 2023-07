Rodoviários terão aumento salarial de 8% e possibilidade de greve de ônibus no Rio de Janeiro é afastada

Vale-alimentação terá reajuste de 10% e passa a ser de R$ 550

Empresas de ônibus do Rio de Janeiro e o sindicato dos trabalhadores entraram em acordo nesta sexta-feira, 07 de julho de 2023, em reunião virtual a respeito do reajuste de salários e benefícios.

Os motoristas e demais funcionários vão receber aumento de 8% nos salários e de 10% no vale-alimentação, o que vai elevar o valor do benefício para R$ 550 por mês.

O reajuste será integral e não haverá parcelamento.

Inicialmente, os rodoviários rejeitaram os 8% de aumento sobre os salários e chegaram a oferecer uma contraproposta de 10%.

Além disso, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, as empresas de ônibus se comprometeram a:

– pagar um valor correspondente a 30 minutos de trabalho nos intervalos da intrajornada;

– acabar com a disponibilidade não remunerada, que é quando o motorista fica na garagem ou terminal aguardando a liberação para a linha, mas até então sem receber;

– conceder uma indenização de um salário-mínimo para funcionários demitidos sem justa causa;

– manutenção do vale-alimentação em caso de uma falta.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes