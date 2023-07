Prefeitura do Rio de Janeiro abre processo seletivo para preenchimento de 102 vagas no setor de transporte

Oportunidades de trabalho nas áreas de mecânica, elétrica, pintura, carroceria e entre outras com remuneração a partir de R$ 1,794,58 até R$ 4.676,88



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira, 07 de julho de 2023, a abertura de processo seletivo para o preenchimento de 102 vagas no setor do transporte público, para atuação na manutenção e conservação da frota de ônibus da cidade.



Estes profissionais serão contratados pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) – Mobi Rio, em vagas como mecânico, eletricista, lanterneiro, borracheiros e entre outras.



Para todos postos de trabalho a carga horária mensal é de 220 horas com oportunidades para quem possui o ensino fundamental incompleto e nível Médio, com vencimentos entre R$ 1,794,58 até R$ 4.676,88



Estas vagas são remanescentes de processo seletivo anterior e quem desejar participar deverá se inscrever entre os dias 10 a 12 de julho no endereço eletrônico https://mobi-rio.rio.br/vempramobi/ e acessar os PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS.



Parte das oportunidades de emprego estão reservadas para pessoas com deficiência.



Veja a seguir as vagas e os seus respectivos requisitos:



Mecânico – 20 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência na função.

Salário R$ 2.617,02



Mecânico Alinhador – 1 vaga

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência na função.

Salário R$ 2.818,45



Mecânico Valista- 7 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência na função.

Salário R$ 2.818,45



Mecânico Socorrista – 2 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência na função.

Salário R$ 2.818,45



Mecânico de Refrigeração – 10 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental Completo e experiência na função.

Salário R$ 2.818,45



Lubrificador – 8 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência na função.

Salário R$ 1.794,58



Eletricista Veicular – 8 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência em elétrica/eletrônica de linha pesada

(ônibus/caminhão)

Salário R$ 2.373,72



Encarregado de Mecânica – 4 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Médio Completo e experiência na função de encarregado de manutenção em linha pesada (ônibus/caminhão)

Salário R$ 4.678,88



Lanterneiro – 10 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência em reforma de carroceria geral ou lanternagem de ônibus

Salário R$ 2.373,72



Controlador de Pneus – 1 vaga

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Médio Completo e experiência na função

Salário R$ 2.818,45



Ajudante de Eletricista Veicular – 3 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência desejável em elétrica/eletrônica de linha pesada (ônibus/caminhão)

Salário R$ 1.364,57



Ajudante de Mecânico – 1 vaga

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência mecânica veicular/jovem aprendiz

Salário R$ 1.364,57



Apontador – 2 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental Completo e experiência na função em empresas de ônibus

Salário R$ 1.794,58



Auxiliar de Almoxarifado – 7 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Médio Completo e experiência em atividades de estoque e almoxarifado.

Salário R$ 2.373,72



Borracheiro – 3 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência na movimentação e aplicação dos pneus linha

pesada (ônibus/caminhão)

Salário R$ 2.492,40



Capoteiro – 2 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência na montagem e desmontagem de bancos.

Salário R$ 2.373,72



Líder de Almoxarifado – 1 vaga

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Médio Completo, desejável curso técnico ou superior na área e experiência no estoque de materiais de empresa de ônibus

Salário R$ 3.913,39



Pintor Predial – 2 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental Completo e experiência em pintura predial/industrial.

Salário R$ 2.373,72



Serralheiro – 1 vaga

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Fundamental incompleto e experiência em serralheria.

Salário R$ 2.373,72



Técnico em Manutenção de Refrigeração – 2 vagas

Carga horária mensal de 220 horas

Ensino Médio Completo e experiência na manutenção de refrigeração.

Salário R$ 2.492,40



