Passageiros do transporte coletivo de Sorocaba (SP) já podem embarcar e desembarcar dos ônibus fora dos pontos durante a noite e madrugada

Medida vale para o horário entre 22h e 6h

ARTHUR FERRARI

Desde a última quinta-feira, 6 de julho de 2023, os passageiros do transporte coletivo de Sorocaba (SP) já podem embarcar e desembarcar dos Ônibus fora dos pontos regulares de parada, entre 22h e 6h.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Município, e segundo o decreto somente não vale para pontos ao longo dos corredores rápidos do Sistema BRT (Bus Rapid Transit) e de rodovias.

“O objetivo é conferir mais um aspecto de segurança aos usuários, sobretudo as mulheres, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Se a pessoa não se sentir segura de descer em um ponto regular de ônibus, durante a noite ou de madrugada, por estar sozinha, por exemplo, ela pode seguir viagem até outro local próximo, como na frente de um comércio, por exemplo, e acenar ao motorista para descer”, explica o prefeito Rodrigo Manga.

De acordo com a Urbes – Trânsito e Transportes, que gerencia o transporte público na cidade, a única condição prevista é que os locais indicados pelos passageiros para o embarque e desembarque devem fazer parte do trajeto normal da linha.

“As empresas prestadoras do transporte público em Sorocaba, assim como demais equipes da Urbes, já foram comunicadas e orientadas sobre a nova norma, que será cumprida à risca”, destaca o diretor-presidente da Urbes, Sergio Barreto.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte