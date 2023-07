Operação do Gaeco aponta que linhas do transporte alternativo de Campinas (SP) eram usadas para lavar dinheiro do tráfico de drogas

Foram identificadas três linhas de ônibus registradas em nomes de laranjas; Nova fase foi realizada nesta sexta-feira (07)

ADAMO BAZANI

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, em Campinas, no interior de São Paulo, continuou nesta sexta-feira, 07 de julho de 2023, a Operação Sumidouro, contra o tráfico de drogas na região. É a terceira fase e o alvo foi uma parte do sistema alternativo de ônibus e micro-ônibus na cidade.

Segundo a promotoria, aos menos três linhas estariam sendo usadas para lavagem de dinheiro do narcotráfico. As operações são registradas em nomes de laranjas.

A Justiça atendeu ao pedido do MP e determinou o sequestro de bens dos investigados, incluindo seis ônibus.

De acordo com o promotor de Justiça Felipe Bertolli, em entrevista coletiva, chamou a atenção nas investigações o fato de os “laranjas” que operavam estes ônibus, não terem capacidade financeira para possuir estes bens e manter os serviços.

Foram realizados nesta sexta-feira (07), mandados de busca e apreensão em cidades como Campinas, Paulínia, Valinhos, Hortolândia, Itatiba e Presidente Prudente.

Um dos alvos foi a sede da AlterCamp, uma das cooperativas de transportes coletivos da cidade. Além de nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos três de prisão temporária.

O GAECO com apoio da Polícia Militar apreendeu espingardas, pistola e munição na sede da Altercamp.

O promotor Bertolli disse ainda que o fato de a lavagem de dinheiro ser em uma cooperativa de transportes, prejudica a sociedade duplamente, uma pelo tráfico de drogas em si e outra porque um serviço de transportes movimenta recursos públicos.

“Além deles aplicarem dinheiro de crime nessa exploração, eles recebem por isso dinheiro público. Então é uma situação absolutamente grave em que você verifica que a sociedade vem sendo duplamente vitimizada, seja ela relacionada ao próprio crime de tráfico de drogas ou seja pela entrega de dinheiro público para traficantes usarem esse dinheiro para se retroalimentar o próprio crime” – explicou na coletiva.

Na quarta-feira (05), o Gaeco já havia realizado uma fase da Sumidouro, quando foram presas 15 pessoas e aprendidos R$ 138,4 mil e cinco milhões de microtubos vazios para transportar drogas.

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), que gerencia o sistema, diz que não tem contato direto com a AlterCamp e sim com os permissionários., mas que vai colaborar com as investigações.

Já a direção da AlterCamp diz que não é dona dos ônibus, que são dos cooperados, e que vai colaborar.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes