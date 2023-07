Macapá (AP) tem operação de ônibus alternativa para atender população neste final de semana, durante shows nacionais do Macapá Verão 2023

No sábado (08), coletivos começam a operar às 6h

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última quinta-feira, 06 de julho, a Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac), no Amapá, emitiu uma solicitação às empresas de transporte do município para que 100% dos coletivos estejam disponíveis para a população acompanhar os dias de shows nacionais do Macapá Verão 2023, operando inclusive em horários alternativos.

Neste sábado (08), os ônibus começam a circular às 6h e seguem ativos até às 2h da madrugada de domingo (09), com tarifa normal de R$ 3,70. Já a partir das 6h do domingo, a passagem será de R$ 1,85.

O diretor de transporte da CTMAC, Kleber Leal, comunicou que equipes de fiscalização acompanharão as operações dos coletivos, com o intuito de garantir que a ordem da administração pública seja cumprida.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte