Linha 9-Esmeralda funciona com maiores intervalos no domingo de feriado, dia 9 de julho

Concessionária realiza manutenção na via no extremo da Zona Sul de São Paulo



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade informou que no domingo, 09 de julho de 2023, feriado da Revolução Constitucionalista, a Linha 9-Esmeralda vai funcionar com maiores intervalos.



Das 10h às 15h, os intervalos serão de 20 minutos entre as estações Grajaú e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.



Este trecho, apesar de ser o mais novo da linha, passará por trabalhos de manutenção.



Fora do horário do trabalho agendado, a operação seguirá a média de intervalos para domingos.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte