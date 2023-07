Ibaté (SP) abre concorrência para o transporte coletivo

Nova concessão prevê integração entre linhas, sem cobrança adicional de tarifa

ALEXANDRE PELEGI

Ibaté, cidade do interior paulista com 32 mil habitantes, fará licitação para os serviços de transporte coletivo municipal.

O aviso da concorrência foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 07 de julho de 2023.

A data de abertura das proposta está marcada para o dia 10 de agosto próximo.

O transporte local é atendido há vários anos pela Viação Paraty, que detém a concessão dos serviços.

A prefeitura realizou uma audiência pública no dia 28 de abril deste ano, quando apresentou em linhas gerais as mudanças propostas pelo edital.

Dentre os novos parâmetros que foram considerados para o novo processo de concessão está a necessidade readequação da rede para atender às mudanças urbanas decorrente do crescimento da cidade, com o surgimento de novos empreendimentos imobiliários não previstos no atual contrato de operação da Viação Paraty.

Outra mudança prevista é a integração entre as linhas sem cobrança adicional de tarifa.

Três pontos de integração estão previstos na nova concessão, o principal deles na Nova Rodoviária Municipal.

O Edital da licitação estará disponível no site do município: https://www.ibate.sp.gov.br/

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes